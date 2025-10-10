صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار کا ہتک آمیز رویہ ورکرز کی احتجاج کی دھمکی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا کے ٹھیکیدار کے ہتک آمیز رویے اور معاوضے سے بلاجواز کٹوتی کرنے کے خلاف ورکروں نے احتجاج کی دھمکی دے دی ۔۔۔

ورکروں کاکہناہے کہ ٹھیکیدار غیر حاضریاں لگا کر ہمارے معاوضہ سے کٹوتی کر رہاہے جب احتجاج کریں تو بد تمیزی سے پیش آتا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے معاوضہ بڑھنے کے اعلان پر بھی تاحال عمل نہیں کیا جارہا ہے اگر ٹھیکیدار نے اپنی روش نہ بدلی تو ورکر کام چھوڑ ہڑتال کرینگے جس سے وزیر اعلی پنجاب کا مشن متاثر ہوگا۔

 

