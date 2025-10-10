صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم کامیابی کی کنجی ہے ،استاد اس کنجی کے اصل محافظ ہیں ،محمد سرور صدیق

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی شخصیت حاجی محمد سرور صدیق نے تعلیم اور تعلم کے حوالہ سے منعقدہ پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اساتذہ قوم کے معمار ہیں۔۔۔

، جو نئی نسلوں کو علم، شعور، اخلاقیات اور خدمت انسانیت کے جذبے سے آراستہ کرتے ہیں۔ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے اور استاد اس کنجی کے اصل محافظ ہیں جو طلباء کے مستقبل کو روشن کرتے ہیں۔ پروگرام میں ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم، مزمل صدیق، شازیہ نسرین، عائشہ وسیم، نور زینب، عصباء نواز، بلال احمد عائشہ نور نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

 

