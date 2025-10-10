صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی سکول میں بچوں کے دانتوں کا معائنہ،وفد کی آر پی او سے ملاقات

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی سکول میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے لیے بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے اسی سلسلہ میں نجی ڈینٹل کالج کے ساتھ مشترکہ اشتراک کے تحت سکول کے بچوں کو دانتوں کی حفاظت کرنے سے متعلق آگاہی دی گئی ۔۔۔

اور ان کے دانتوں کا معائنہ بھی کیا گیا۔ بعد ازاں ڈینٹل کالج کے اساتذہ اور طلبہ کے وفد سے آر پی او محمدشہزاد آصف خان نے ملاقات کی۔ وفد کو آر پی او آفس کے مختلف شعبہ جات اور پولیس امور سے متعلق آگاہی دی گئی۔ ایس پی انویسٹی گیشن محمداظہریعقوب اور پرنسپل دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی سکول قراۃ العین اشرف لغاری بھی موجودتھیں۔

 

