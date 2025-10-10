آرٹس کونسل میں 2روزہ زرعی نمائش اور کسان میلہ اختتام پذیر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آرٹس کونسل سرگودھا میں چیمبر آف ایگریکلچر پاکستان کے زیر اہتمام جاری 2 روزہ زرعی نمائش اور کسان میلہ کی تقریبات اختتام پذیر ہوگئیں، اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔
مرکزی چیئرمین چیمبر آف ایگریکلچر پاکستان ملک تیمور حیات خان نون نے کہا کہ کسانوں کی خوشحالی اور انہیں باوقار مقام سے سرفراز کرنا ہمارا مشن ہے ،صدر چیمبر آف ایگریکلچر شوکت علی چدھڑ اور جنرل سیکرٹری سید وقار حسین رضوری نے کہا کہ زراعت ملکی معیشت میں ریڈھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہے ،ہم کسانوں کو کاشتکاری کے جدید آلات اور انداز سے روشناس کروا رہے ہیں ۔