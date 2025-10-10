صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجا ب حکو مت کو ملا ز مین کے تمام مطالبا ت کو تسلیم کر نا ہو گا حافظ رمضا ن ،حیا ت نیا ز ی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویثرنل صد ر پنجا ب پر وفیسر اینڈ لیکچر ز ایسوسی ایشن پر وفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضا ن جنرل سیکرٹر ی پر وفیسر محمد حیا ت خا ن نیا ز ی نے کہا ہے کہ پنجا ب حکو مت کو ملا ز مین کے لیو ا ن کیشمنٹ اور ۔۔۔

ڈسپر ٹی الا ؤ نس کے ساتھ د یگر تمام مطالبا ت کو بھی تسلیم کر نا ہو گا کیونکہ یہ ہما را حق ہے ملا ز مین کے حقوق کی جنگ پیپلا کے سنگ جا ر ی ر ہے گی 14اکتو برکو ملا ز مین اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے آ گیگا کے پلیٹ فار م سے احتجاج اور دھرنے میں بھرپور طریقہ سے شر کت کی جا ئے گی۔

 

