یونیورسٹی آف سرگودھا کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کیمپ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا نے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں مظفرگڑھ، موچی والی اور خان گڑھ میں امدادی کیمپ قائم کیے ۔۔۔۔

 اس مہم کا مقصد متاثرہ خاندانوں کو ریلیف فراہم کرنا اور مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔یہ امدادی مہم وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کی خصوصی ہدایات پر عمل میں لائی گئی، جس کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ، طلبہ اور عملے کی جانب سے 45 لاکھ روپے کی رقم اکٹھی کی گئی۔ ڈائریکٹر سپورٹس مہر احمد خان ہرل کی قیادت میں خصوصی ٹیم نے متاثرہ علاقوں میں جا کر تقریباََ 760 خاندانوں میں راشن اور دیگر روز مرہ کی ضروریات پر مشتمل امدادی سامان تقسیم کیا۔ 

 

