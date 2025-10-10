ہیڈ مسٹرس ہما اکبر کو \"ہیرو ٹیچر آف دی ایئر\" کے اعزاز سے نوازا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ تعلیم پنجاب نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول 82 شمالی کی محنتی ہیڈ مسٹرس ہما اکبر کو سال 2025 کے لیے \"ہیرو ٹیچر آف دی ایئر\" کے اعزاز سے نوازا ہے ۔۔۔۔
یہ ایوارڈ ان کی مثالی تدریسی کارکردگی، شاندار نظم و نسق، اور طلبہ کی ہمہ جہت تربیت میں غیر معمولی کردار کے اعتراف میں دیا گیا ،اساتذہ، والدین، طلبہ اور محکمہ تعلیم کے نمائندگان نے محترمہ ہما اکبر کو اس شاندار کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تعلیم کے فروغ اور طلبہ کی کردار سازی کے لیے ہمیشہ ایک روشن چراغ بنی رہیں گی۔