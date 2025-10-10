حکومتی ٹیکسوں ، بجلی ٹیرف کمی لائی جائے ،پاکستان بزنس فورم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومتی ٹیکسوں اور بجلی کے ٹیرف کمی لائی جائے ، ایکسپورٹ بڑھنے سے بروزگاری میں کمی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا،تاجر اپنی کمائی کا45 فیصد حکومت کو ٹیکسوں کی مد میں ادا کر رہا ہے۔۔۔
،حکومت نے 10 فیصد سپر ٹیکس عارضی لگاکر مستقل کردیا،اب ایف بی آر بجٹ نہیں بنائی گئی، ایکسپورٹ بڑھنے سے ملکی حالت بہتر ہونگے ،مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی آیا گئی،حکومت اضلاع کی پیدوار کے مطابق اقدامات اتھائے ،جو وقت کا اہم تقاضا ہے ،ان خیالات کا اظہار پاکستان بزنس فورم کے چیف آرگنائزر چوہدری احمد جواد نے سرگودھا میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت بحران کا شکار ہے اور درست سمت میں نہیں چل رہی۔ہمیں پارلیمان سے چارٹر آف اکانومی چائیے انہوں نے کہا کہ ستمبر 2025 کی معاشی اشاریے حوصلہ افزا نہیں، مہنگائی دوبارہ 6 فیصد کے قریب پہنچ چکی ہے ، جبکہ تجارتی خسارہ ساڑھے تین ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے ۔چوہدری احمد جواد نے کہا کہ قرض کا جی ڈی پی کے ساتھ تناسب 70 فیصد پر آگیا ہیاور مجموعی ملکی قرضہ 80 ہزار 600 ارب روپے پر پہنچ چکاہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ 7100 ارب روپے کا مالیاتی خسارہ تشویشناک ہے ۔