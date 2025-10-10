اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خالد مسعود قریشی کی وفات پر اظہار افسوس
پھلروان(نامہ نگار ) اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خالد مسعود قریشی کی اچانک وفات پر سیاسی، سماجی شخصیات کے ۔۔۔
علاوہ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودھا آصف اقبال ملک، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ امیر سلطان ننگیانہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اجمل منیر، مہر غلام عباس لک، خرم سلیم وڑائچ، منصور حسین گوندل ،مختار عالم، محمد افضل، افتخار احمد، مشتاق احمد، سید ذاکر شاہ، علی احمد شاہ، سید شجاعت علی شاہ ساتھیوں کی کثیر تعداد نے اظہار افسوس کیا۔کرتے ہوئے کہا ہے کہ خالق کائنات مرحوم خالد مسعود قریشی کی مغفرت، بلندی درجات، پسماندگان کیلئے عطائیگی صبر جمیل کی دعا کی ہے ۔