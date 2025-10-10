صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خالد مسعود قریشی کی وفات پر اظہار افسوس

  • سرگودھا
اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خالد مسعود قریشی کی وفات پر اظہار افسوس

پھلروان(نامہ نگار ) اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خالد مسعود قریشی کی اچانک وفات پر سیاسی، سماجی شخصیات کے ۔۔۔

علاوہ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودھا آصف اقبال ملک، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ امیر سلطان ننگیانہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اجمل منیر، مہر غلام عباس لک، خرم سلیم وڑائچ، منصور حسین گوندل ،مختار عالم، محمد افضل، افتخار احمد، مشتاق احمد، سید ذاکر شاہ، علی احمد شاہ، سید شجاعت علی شاہ ساتھیوں کی کثیر تعداد نے اظہار افسوس کیا۔کرتے ہوئے کہا ہے کہ خالق کائنات مرحوم خالد مسعود قریشی کی مغفرت، بلندی درجات، پسماندگان کیلئے عطائیگی صبر جمیل کی دعا کی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈیٹا لیک کیس :این سی سی آئی اے حکام کی غیر حاضری پر عدالت برہم

مخالفین نے وعدے کیے ،مسائل حل نہ کر سکے ، میئر

صاف توانائی میں خود کفالت کیلئے پرعزم ہیں، شرجیل میمن

شاہ لطیف ٹاؤن میں سوئی سدرن کا آپریشن، مکینوں کا عملے پر حملہ

اجتماعی کوششوں سے پولیوکا خاتمہ ممکن،محمد یوسف

پیپلز پارٹی کی حکومت میں عوام ڈاکوؤں کے نشانے پر ،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ