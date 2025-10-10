2افراد سے ناجائز اسلحہ برآمد،مقدمات درج کر لئے گئے
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب کو سماج دشمن عناصر کو غیر مسلح کرنے کیلئے ناجائز اسلحہ کے خلاف چلائی جانیوالی مہم کے۔۔۔
دوران دو اور افراد قانون کی گرفت میں آ گئے ، جوڑہ کلاں پولیس نے دوران گشت مشکوک حالت میں گھومنے والے ایک شخص کو گرفتار کر کے دوران تلاشی اس کے قبضہ سے ایک تیس بور پسٹل اور تین کارتوس بر آمد کئے جبکہ قائد پولیس نے ناجائز اسلحہ لے گھومنے والے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے پاس موجود بندوق بارہ بور اور دو کارتوس قبضے میں لے لئے الگ الگ مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔