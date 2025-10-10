3 ملزم گرفتار، 24 عدد پتنگیں پسٹل برآمد، مقدمات درج
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ موسیٰ خیل پولیس کی کاروائیاں، 3 ملزم گرفتار، 24 عدد پتنگیں، پسٹل 30 بور برآمد، مقدمات درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی۔۔۔
ہدایات پر پتنگ فروشوں، ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ موسیٰ خیل سب انسپکٹر ساجد خان اور انکی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر ریڈ کرکے پتنگ فروش کلیم اللہ ولد محمد عبداللہ سے 24 عدد پتنگیں برآمد کرکے گرفتار کیا، ساونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر میاں حاجی کو گرفتار کیا۔ دوران چیکنگ حمیر حیات سے پسٹل 30 بور برآمد کیا ۔