صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 ملزم گرفتار، 24 عدد پتنگیں پسٹل برآمد، مقدمات درج

  • سرگودھا
3 ملزم گرفتار، 24 عدد پتنگیں پسٹل برآمد، مقدمات درج

میانوالی (نامہ نگار )تھانہ موسیٰ خیل پولیس کی کاروائیاں، 3 ملزم گرفتار، 24 عدد پتنگیں، پسٹل 30 بور برآمد، مقدمات درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی۔۔۔

 ہدایات پر پتنگ فروشوں، ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ موسیٰ خیل سب انسپکٹر ساجد خان اور انکی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر ریڈ کرکے پتنگ فروش کلیم اللہ ولد محمد عبداللہ سے 24 عدد پتنگیں برآمد کرکے گرفتار کیا، ساونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر میاں حاجی کو گرفتار کیا۔ دوران چیکنگ حمیر حیات سے پسٹل 30 بور برآمد کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے : ریونیو جنریشن بارے اقدامات کی ہدایت

پنجاب کی تاریخ کا بڑا کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں : مریم اورنگزیب

انفورسمنٹ کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے اختیارات کی منظوری

اپنا گھر سکیم ، 3 ہزار 694 خاندانوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل

میٹرو اورنج ٹرین کا بنیادی ڈھانچہ مزید خراب ہونے لگا

خواجہ سلمان رفیق کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ