موٹرسائیکل کے پیچھے پھٹے ،ریڑھیاں ،پابندی ہوا میں اڑا دی گئی
کندیاں(نمائندہ دنیا)پنجاب حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی کو ہوا میں اڑایا جانے لگا خانہ بدوش موٹرسائیکل کے پیچھے پھٹے ریڑھیاں لگا سڑکوں پر دندنانے لگے۔۔۔
جان لیواحادثات میں اضافہ ٹریفک پولیس کاروائی کرنے سے قاصر تفصیلات کے مطابق کندیاں اور گردونواح میں رہائش پذیر خانہ بدوشوں نے موٹرسائیکلوں کے پیچھے لکڑی کی بنی ریڑھیاں لگا رکھی ہیں جن کے پیچھے نہ تو بیک لائٹس نصب ہیں اور نہ ہی ریفلیکڑ پیپر جس کی وجہ سے آئے روز جان لیوا حادثات رونما ہورہے ہیں اور ابتک کئی لوگ جان گنوا چکے ہیں تو کئی ایک معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں ۔