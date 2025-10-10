صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹر ریڈنگ، یا اوور بلنگ سے متعلق صارفین رابطہ کریں،ایس ڈی او بھیر سب ڈویژن

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار )ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن بھیرہ حافظ محمد عبداللہ نے کہا ہے کہ صارفین بجلی کو بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی اور ان کی شکایات کا بروقت ازالہ فیسکو کی اولین ترجیح ہے۔۔۔

 وہ اپنے دفتر میں صحافیوں کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ فیسکو سب ڈویژن بھیرہ میں بجلی کے نظام کو مؤثر اور فعال بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے گی تاکہ انہیں بلا تعطل بجلی فراہم ہو سکے ایس ڈی او حافظ محمد عبداللہ نے بتایا کہ بجلی کے میٹر کی ریڈنگ، یا بلنگ سے متعلق کسی بھی مسئلے پر صارفین فیسکو عملہ یا ان سے براہ راست بلاجھجک رابطہ کر سکتے ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے ۔

 

