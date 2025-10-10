فروہ عامر کا فاطمہ جناح ہال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ادائیگی کا معائنہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے فاطمہ جناح ہال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کو دی جانے والی امدادی رقم کے طریقہ کار کا معائنہ کیا۔۔۔
،اس موقع پر اے سی خوشاب بھی ہمراہ تھے ، جبکہ چیف آفیسر ضلع کونسل علی فرقان نے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی،ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود خواتین سے گفتگو کی اور متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ آنے والی تمام خواتین کو بہترین سہولیات فراہم کی جا ئیں تاکہ رقم کی ادائیگی کا عمل آسان اور شفاف انداز میں مکمل ہو۔