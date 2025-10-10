صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فروہ عامر کا فاطمہ جناح ہال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ادائیگی کا معائنہ

  • سرگودھا
فروہ عامر کا فاطمہ جناح ہال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ادائیگی کا معائنہ

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے فاطمہ جناح ہال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کو دی جانے والی امدادی رقم کے طریقہ کار کا معائنہ کیا۔۔۔

،اس موقع پر اے سی خوشاب بھی ہمراہ تھے ، جبکہ چیف آفیسر ضلع کونسل علی فرقان نے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی،ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود خواتین سے گفتگو کی اور متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ آنے والی تمام خواتین کو بہترین سہولیات فراہم کی جا ئیں تاکہ رقم کی ادائیگی کا عمل آسان اور شفاف انداز میں مکمل ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئر مینCDAکا دورہ ٹی چوک فلائی اوور،جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستان کا توانائی کا نظام بیسویں صدی کی بنیاد پر کھڑا ، شیریں رحمن

ملک بھرمیں انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو گی

کا روباری حضرات، صنعتکار پا کستا نی معیشت کے اہم ستون، وفاقی محتسب اعجاز احمد

ڈی سی مری آ ج کالی مٹی میں کھلی کچہری لگائیں گے

راولپنڈی میں دفعہ 144 پر عملدرآمدکرائیں گے، سی پی او

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ