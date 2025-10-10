صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھلوال،دیرنیہ دشمنی پر 2افراد کے قتل کا مقدمہ 8افراد کے خلاف درج

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا )دیرنیہ دشمنی پر موٹرسائیکل سواروں کی فائرنگ سے قتل ہونے والے 2 افراد کا مقدمہ تھانہ بھلوال مین درج کر لیا گیا۔۔۔

 ،واقعہ کے مطابق پل نہر عیدگاہ گجرات روڈ بھلوال کے قریب موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے دو افراد جاں بحق ہوگئے جس کا مقدمہ خضر حیات کی مدعیت مین درج کر لیا گیا ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ محمد حیات، کزن مشرخان، محمد اسلم ،مظہرحیات تایخ پیشی سے واپس گھر آرہے تھے کہ منٹھ اڈا کے قریب گاڑی خراب ہو گئی محمد حیات، کزن مشرخان دوکان کے اندر بیٹھ گئے اور اسلم، مظہر گاڑی میں بیٹھے رہے ملزم نعیم اکرم ،محمد ابوبکر اور 6نامعلوم افراد نے فائرنگ کردی ۔

 

