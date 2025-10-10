دریائے سندھ کے شدید کٹاو کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج
کندیاں(نمائندہ دنیا )تحصیل پپلاں کے نواحی گائوں ڈھنگانہ میں گزشتہ دو سال سے جاری دریائے سندھ کے شدید کٹاو اور بین الصوبائی تاریخی شیر شاہ سوری روڈ کی دریا بردگی سمیت قبرستان اور۔۔۔
رہائشی آبادی کے نقصان کے خلاف علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج شیر شاہ سوری روڈ پپلاں علووالی ڈھنگانہ روڈ بند کر کے علاقہ مکینوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے وزیر اعلی پنجاب محترمہ مریم۔نواز شریف سیکریٹری آبپاشی پنجاب کمشنر سرگودھا ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر میانوالی سمیت تمام اعلی حکام سے اپیل کی کہ تاریخی شیر شاہ سوری روڈ بجلی کی ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن اور علاقہ کی رہائشی آبادی کو دریا سندھ کے کٹاو سے بچانے کے لیئے فوری طورپر حفاظتی دیوار تعمیر کرنے کا کام شروع کیا جائے ۔