بصارت کے عالمی دن پر گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی سکول جوہر آباد میں تقریب
خوشاب(نمائندہ دُنیا )بصارت کے عالمی دن کے حوالے سے گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی سکول جوہر آباد میں سکول کی پرنسپل میمونہ خان کی زیر صدارت ایک پر وقار تقریب کا انعقاد کیا ۔۔۔۔
جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن اتھارٹی شبیر احمد صابری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ، اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن شاہد اقبال ، ڈپٹی ڈی ای او قیصر اقبال ، پرنسپل ہائر سیکنڈری سکول ڈیف اینڈ ڈمپ فیصل نعیم ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر ذوالفقار علی ،پرنسپل سپیشل ایجوکیشن سکول خلیل احمد،ڈسٹرکٹ کو آرڈینیٹر این آر ایس پی ڈاکٹر عائشہ طارق اور اویس رانا سمیت دیگر اہم شخصیات موجود تھیں ۔