  • سرگودھا
کلورکوٹ شہر سمیت تحصیل بھر میں صفائی کا کام تیزی سے جاری

کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت کلورکوٹ شہر سمیت تحصیل بھر میں صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔۔۔۔

کلورکوٹ تحصیل کے پراجیکٹ ڈائریکٹر صفائی رانا محمد حذیفہ کی قیادت میں شہر اور دیہی علاقوں کی صفائی کی ٹیمیں ان ایکشن ہیں روزانہ کی بنیاد پر صفائی کیساتھ مین شاہرات پر چھڑکائو بھی کیا جا رہا ہے ۔صاف ستھرا پروگرام کلورکوٹ کے ڈائریکٹر رانا محمد حذیفہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے اس پروگرام کی کامیابی اور عوام کوصاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے ویسٹ منیجمنٹ سرگودھا کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے ۔

 

