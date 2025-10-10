صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کاجوہر آباد کے علاقوں نسیم کالونی، قبرستان اور نرسری کا دورہ

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے جوہر آباد مین بائی پاس ملحقہ علاقوں نسیم کالونی، قبرستان اور نرسری کا دورہ کیا۔۔۔۔

اس موقع پر چوہدری ضیا اﷲ اے سی خوشاب، ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ،رانا محمد ساجد ڈی نگی فوکل پرسن۔اسد حیات قریشی سی ڈی سی آفیسر اس کے علاوہ ستھرا پنجاب اور میونسپل کمیٹی کے افسران بھی ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر خوشاب نے ، اس دوران ڈینگی لاروا کی صورتحال، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور ڈمپنگ سائٹ کا تفصیلی جائزہ لیا اور ڈینگی وائرس کے خاتمے ، صفائی کی بہتری اور فضلہ تلفی کے نظام کو مزید موثر بنانے کے احکامات جاری کئے ۔تاکہ عوام کو بہتر اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔

 

