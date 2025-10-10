صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
جماعت اسلامی میانوالی سٹی سرکل کے زیر اہتمام عشائیہ، جاوید اقبال کی شرکت

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)جماعت اسلامی میانوالی سٹی سرکل کے زیر اہتمام عشائیہ،امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد کی خصوصی شرکت کی۔۔۔

اور مینارپاکستان لاہور منعقد ہونے والے کل پاکستان اجتماع عام 23،22،21 نومبر 2025ء کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے ارکان و کارکنان پر زور دیا کہ مرکزی قیادت کے دیے گئے اہداف مکمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں.انہوں نے کہا کہ یہ اجتماع عام گیارہ سال بعد منعقد ہونے جا رہا ہے اور نہایت اہمیت کا حامل ہے ۔

 

