اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کا سبزی منڈی کا اچانک دورہ ،بولی کی نگرانی کی
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کا سبزی منڈی کا اچانک دورہ پھلوں سبزیوں کی بولی کی نگرانی بازار میں ترقیاتی کاموں صفائی اراضی سنٹر کا معائینہ ھدایات ۔۔۔۔
تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے عملہ کے ہمراہ کلورکوٹ کی سبزی منڈی کا علی الصبح دورہ کیا اور پھلوں سبزیوں کیی اوپن بولی کی نگرانی کی اور مارکیٹ کمیٹی کے نرخوں کی چیکنگ کی بعد میں اسسٹنٹ کمشنر نے لاری اڈہ سے لیکر مین بازار تک ہونے والے ترقیاتی کاموں کی چیکنگ کی اور عملہ کو بہتر کام کرنے کی ہدایت کی انہوں نے مین بازار میں صفائی ٹیم کے کاموں کی چیکنگ کی۔