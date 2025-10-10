مڈھ رانجھا کے رہائشی گرین الیکڑو بس کی سہولت سے محروم
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا کے رہائشی گرین الیکڑو بس کی سہولت سے محروم ،افتتا ح کے موقع پرسرگودھا تا مڈھ رانجھا روٹ شامل کیا گیا۔۔۔
مگر تاحال الیکڑک بسیں روٹ پر نہ چل سکیں۔سرگودھا میں ماحول دوست گرین الیکڑک بسوں کے افتتاح کے موقع پر سرگودھا تا مڈھ رانجھا براستہ سیالموڑ روٹ بھی شامل کیا گیا تھا جس کے بعد ایک روز کیلئے گرین الیکٹرک بس کو افتتاح کیلئے مڈھ رانجھا لایا بھی گیا مگر اُسکے بعد تاحال سرگودھا تا مڈھ رانجھا روٹ پر الیکٹرک بسیں چالو نہ ہوسکیں ہیں ۔علاقہ مکینوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گرین الیکٹرک بسیں مڈھ رانجھا تا سرگودھا روٹ پر چلائی جائیں ۔تاکہ مڈھ رانجھا او رگردونواح کے رہائشی بھی اس سفری سہولت سے مستفید ہوسکیں۔