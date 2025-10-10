افواج پاکستان بھارت کے عزائم خاک میں ملا دیں گی،عادل پرویز آرائیں
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)عادل پرویز آرائیں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان بھارت کے عزائم خاک میں ملا دیں گی،اگر بھارت نے مہم جوئی کی تو ہماری افواج اس کا منہ توڑ جواب دے گی۔۔۔
اور بھارت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور اگر بھارت کی جانب سے کوئی مہم جوئی ہوئی تو ہماری افواج سنجیدہ اور منہ توڑ جواب دیں گی۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات خطے میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں اور تمام فریقین سے تحمل و سفارتکاری کی اپیل کی ضرورت ہے ۔