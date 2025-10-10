تحصیل سلانوالی میں 72ہزار بچوں کو پولیو سے بچائو کے قطرے پلائے جائینگے ،ڈاکٹر عبدالرحمان
سلانوالی(نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر و ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی ڈاکٹر عبدالرحمان نے کہا ہے کہ تحصیل سلانوالی کی 19 یونین کونسلوں میں چار روزہ انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو کر 16 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوگی ۔۔۔
پانچ روزہ پولیو مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر کے تقریبا 72 ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلائے جائیں گے پولیو مہم کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ،پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ چار روزہ پولیو مہم کے لیے 81 موبائل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جن میں 19 کے قریب فکس ٹیمیں اہم پبلک مقامات ریلوے اسٹیشن لاری اڈا اہم چوک چوراہوں پر کیمپ لگا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلائیں گی ۔