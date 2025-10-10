صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں وفد کی ایس ڈی او عبداللہ سے ملاقات

  • سرگودھا
کندیاں(نمائندہ دنیا )عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین صفدر شاہ گیلانی کی قیادت میں ملک امیراکبرکلیار ملک اکرام کندی غلام شبیرآرائیں ملک ظفروٹو اور مظہرنیازی کی ایس ڈی او واپڈا عبداللہ ملک کے دفتر میں ملاقات کی ۔۔۔

کندیاں شہر میں بجلی کے متعلقہ مسائل کے حل پر بات چیت کی گئی جسمیں کندیاں محلہ عالم آباد میں بجلی کے کم وولٹیج مین بازار میں بجلی کی لٹکتی تاروں پر بات چیت کی گئی ایس ڈی او نے عالم آباد میں کم وولٹیج کامسئلہ فوری حل کرادیا۔ جبکہ جرنیلی روڈ پر بجلی کے مسائل پیدا ہونے پر سیڑھی کے ایشو پر حل کی یقین دہانی کرائی ۔

 

