انجمن تاجران تاجروں کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی ، ملک عطااﷲ

  • سرگودھا
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) انجمن تاجران کے مقامی صدر ملک عطااﷲ نے کہا ہے کہ انجمن تاجران تاجروں کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی اور تاجروں پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کرے گی۔۔۔

 انھوں نے کہا کہ ویسٹ منیجمنٹ کی طرف سے تاجروں کو بھیجے گئے نوٹسز کو مسترد کرتے ہیں ہم نے ستھرا پنجاب کے حکام سے ملاقات کر کے فاروقہ میں ستھرا پنجاب حکام کی طرف سے بھیجے گئے نوٹسز پر اپنے شدید تحفظات سے آگاہ کیا فاروقہ کے تاجر جگا ٹیکس ادا نہیں کریں گے اور موجودہ بل منسوخ کر کے انجمن تاجران کی مشاورت سے دوبارہ بل بھیجے جائیں گے انھوں نے کہا کہ تاجر ستھرا پنجاب کے موجودہ بل ادا نہ کریں انجمن تاجران انکے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی۔ 

 

