ہمارا سیاسی سفر جاری ہے ،میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے ،عامر سلطان چیمہ

  سرگودھا
ہمارا سیاسی سفر جاری ہے ،میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے ،عامر سلطان چیمہ

سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی سابق صوبائی وزیر و سابق ممبر قومی اسمبلی چو دھری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں گزشتہ 50 سال سے سیاسی میدان میں ہیں اور اور آئندہ بھی رہیں گے۔۔۔

 حلقہ کی عوام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم عوام کے ساتھ ہیں میرے ،میرے والد مرحوم چوہدری انور علی چیمہ وفاقی وزیر رہے 1985 سے لے کر 2013 تک مسلسل 7 مرتبہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے وہ چار سال تک چیئرمین ضلع کونسل سرگودھا بھی رہے ،میں پانچ مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا اور دو مرتبہ صوبائی وزیر بھی رہا انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاسی سفر جاری ہے اور ہم سیاسی میدان میں ہیں اور سیاسی میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے اور خدمت کا مشن جاری رکھیں گے ۔

 

