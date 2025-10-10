صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیگی کارکنوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی پر فخر ہے ،حاجی اقبال آصف

  • سرگودھا
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )مسلم لیگ کے مقامی صدر حاجی اقبال آصف نے کہا ہے کہ مسلم لیگی کارکنوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی پر فخر ہے انھوں نے سرگودھا میں نواز شریف انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کیا ۔۔۔

جس کی ایمر جنسی نے کا م شروع کر دیا ہے جبکہ الیکٹرک بسیں چلا کر بزرگوں عورتوں اور عوام کو سستی سفری سہولیات مہیا کر کے ٹرانسپورٹروں کی لوٹ مار اور غندہ گردی سے نجات دلوئی عوام اپنی محسن وزیر اعلی کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے انھوں نے اعلی قیاد ت سے اپیل کی کہ فاروقہ کی آبادی تیس ہزار سے زیادہ ہے اسلئے آبادی کے تناسب سے صفائی کا عملہ مہیا کیا جائے ۔ 

 

