گھر میں چوری کرنیوالا گرفتار،32لاکھ کا سونا ،نقدی برآمد
محمد عدنان کو ٹریس کر کے حراست میں لیا گیا ،ملزم سے تفتیش جاری
کالاباغ، میانوالی (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ، ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ بانگی خیل پولیس نے چور کو گرفتار کر کے 8 تولہ طلائی زیورات مالیتی 32 لاکھ روپے ، 50 ہزار روپے نقدی برآمد کر لئے ، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر بانگی خیل میں چوری کی واردات پر ایکشن لیتے ہوئے ایس ڈی پی او عیسیٰ خیل اشرف علی کی سربراہی میں پولیس نے گھر میں چوری کرنے والے محمد عدنان کو گرفتار کیا۔ملزم سے چوری شدہ 8 تولہ طلائی زیورات مالیتی 32 لاکھ اور 50 ہزار روپے نقدی برآمد کیے ۔ملزم سے مزید تفتیش کی جارہی ہے ۔