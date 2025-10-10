ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ ڈینگی کا جائزہ اجلاس
اینٹی ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں تمام ہا ٹ سپاٹس اور گھروں کی سرویلنس کر رہی ہیںخسرہ اور روبیلا کی ویکسی نیشن مہم17نو مبر سے 29نو مبر تک جاری رہے گی
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدرات ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ ڈینگی کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز ڈاکٹر میاں کاشف علی کے علا وہ ڈینگی فوکل پر سنز اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں سی ای او ہیلتھ نے ڈپٹی کمشنر کو انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں، خسرہ اور روبیلا کی ویکسی نیشن مہم سے متعلق بریفنگ دیتے ہو ئے بتا یا کہ اینٹی ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں تمام ہا ٹ سپاٹس اور گھروں کی سرویلنس کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتا یا کہ خسرہ اور روبیلا کی ویکسی نیشن مہم17نو مبر سے 29نو مبر تک جاری رہے گی جس میں 6سے 59ماہ کے 239853بچوں کو خسرہ اور روبیلا کے حفاظتی ٹیکہ جات لگا ئے جائیں گے جس کیلئے 70فکسڈ اور 136آؤٹ ریچ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اجلاس سے ڈپٹی کمشنر نے خطاب کر تے ہو ئے کہا کہ ڈینگی کے خاتمے کیلئے اینٹی ڈینگی ٹیمیں اور فوکل پر سنز ڈینگی سرگرمیوں میں مزید تیزی لائیں، لاروا کی تلفی کیلئے گھرگھر سرویلنس کو یقینی بنا یا جا ئے ۔