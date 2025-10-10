صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی مچھروں کی یلغار ،نیندیں حرام

  • سرگودھا
بچے مرد خواتین امراض کا شکار ،علاقے میں فوری طور پر سپرے کرنیکا مطالبہ

سلانوالی(نمائندہ دنیا )موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی مچھروں کی یلغار نے لوگوں کی نیند اور سکون برباد کر دیا مچھر کاٹنے سے بچے مرد خواتین وبائی امراض کا شکار ہونے لگے بتایا گیا ہے کہ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی شہری اور دیہی علاقوں میں شام ہوتے ہی مچھر اپنی افزائش گاہوں سے نکل کر رہائشی علاقوں پر یلغار کر دیتے ہیں اور بچوں خواتین و مردوں کو نشانہ بناتے ہیں مچھروں کے کاٹنے سے جہاں انسان متاثر ہو رہے ہیں اور وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں وہاں پالتو جانور بھی مچھروں کے کاٹنے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں سلانوالی کے سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی اور محکمہ صحت کے حکام بالا سے مچھروں کے فوری خاتمہ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

 

