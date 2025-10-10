صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، عوام پریشان

  • سرگودھا
بڑے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، عوام پریشان

حکومتی نرخ نامے قصابوں کے لیے محض ایک کاغذی کارروائی بن کر رہ گئے

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ شہر اور گردونواح میں بڑے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جبکہ حکومتی نرخ نامے قصابوں کے لیے محض ایک کاغذی کارروائی بن کر رہ گئے ہیں، قصاب حضرات من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں، جس سے گوشت عام شہری کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے ،شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، سرکاری نرخ نامے صرف دکانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، عملدرآمد کہیں دکھائی نہیں دیتا، عوامی حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا سے فوری نوٹس لینے اور قصابوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

