والدین بچوں کو پولیو سے بچائو کے قطرے ضرور پلائیں،اسد مگسی

  • سرگودھا
پو لیو مہم کو کا میابی سے ہمکنا ر بنانے کیلئے ما ئیکرو پلا ن پر عملدرآمد یقینی بنا یا جا ئے

میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر میانوالی، اسد عبا س مگسی نے کہا ہے کہ قومی پولیو مہم کے دوران والدین اپنے پا نچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پو لیو سے بچا ؤ کی حفاظی ویکسین کے قطرے پلوا کر انھیں عمر بھر کی معذوری سے بچائیں اور ملک سے اس مو ذی مرض کے خاتمہ کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔ان خیالات کا اظہار انھوں نے ڈسٹرکٹ ایمر جنسی ریسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ پو لیو کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر تے ہو ئے کیا۔انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ 13اکتوبر سے شروع ہو نیوالی چار روزہ قومی پولیو مہم سے متعلق کمیو نٹی کو زیا دہ سے زیاد ہ آگہی فراہم کی جا ئے اور پو لیو مہم کو کا میابی سے ہمکنا ر بنانے کیلئے ما ئیکرو پلا ن پر عملدرآمد کو یقینی بنا یا جا ئے ۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہو ئے بتایا کہ چار روزہ قومی پو لیو مہم 13اکتوبر سے شروع ہو گی اور 16اکتوبر تک جاری رہے گی جس میں ضلع بھر کے 244053پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پو لیو سے بچا ؤ کی حفاظتی ویکسین اور وٹامن اے کے قطرے پلوائے جا ئیں گے جس کیلئے مجموعی طور پر 1404ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ۔

 

