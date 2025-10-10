صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس ،9درخواستوں پر سماعت

  • سرگودھا
اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس ،9درخواستوں پر سماعت

اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر غیر قانونی قبضے ختم کرائے جائیں ڈی سی

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر خوشاب، اور اے سی قائدآباد سمیت اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی۔ چیئرپرسن ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دائر کی گئی 9 درخواستوں کے کیسز کی سماعت کی اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کیں، انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر غیر قانونی قبضے ختم کرائے جائیں اور زمینیں اصل مالکان کے حوالے کی جائیں۔ قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی؛ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ غیر حاضر درخواست گزار آئندہ اجلاس میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ 

 

