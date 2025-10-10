انسانی سمگلروں کے ہاتھوں لٹنے والے شہری کھلی کچہری میں پیش
ڈائریکٹر ایف آئی اے سکندر حیات کی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں کھلی کچہری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر ایف آئی اے فیصل آباد سکندر حیات نے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر سرگودھا میں ڈپٹی ڈائریکٹر احسن علی باجوہ کے ہمراہ عوامی کھلی کچہری لگائی، کھلی کچہری میں انسانی سمگلروں کے ہاتھوں لٹنے والے بڑی تعداد میں پیش ہو ئے ،جنہوں نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو اپنے اپنے مسائل سے آگاہ کیا، ڈائریکٹر ایف آئی اے نے تمام سائلین کے مسائل سن کر موقع پر ان کے حل اور دی گئی درخواستوں پر دیئے گئے ٹائم پیریڈ میں عملدرآمد کے احکامات جاری کئے اس دوران بنک فراڈ کیس کے متاثرین نے رقم واپسی کیلئے خصوصی التجا کی اور بتایا کہ بینک منیجر گرفتار ہے لیکن جمع ہونیوالی رقم نہیں ملی،جس پر ڈائریکٹر ایف آئی اے نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے احسن باجوہ سے رپورٹ طلب کر لی۔