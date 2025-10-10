صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپکا کا اہم مشاورتی اجلاس ،احتجاج میں شرکت،تالہ بندی کا اعلان

  • سرگودھا
ایپکا کا اہم مشاورتی اجلاس ،احتجاج میں شرکت،تالہ بندی کا اعلان

اپنے حقوق کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ،مقررین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایپکا سرگودھا کا اہم مشاورتی اجلاس صدر ایپکا محمد پرویز اختر چوہدری کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں 14اکتوبر کو لاہور میں مطالبات کے حق میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کے سلسلہ میں مختلف امور کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ متفقہ طور پر احتجاج میں بھرپور شرکت اور اس رو ز ڈویژن بھر کے تمام اداروں میں مکمل طور پر تالہ بندی کا فیصلہ کیا گیا ، اس موقع پر محمد پرویز اختر چوہدری ،جنرل سیکرٹری ملک منور اقبال ،رانا محمد حنیف ،چوہدری غلام مصطفے پنجوتھہ ،ملک شاہد محمود ،رانا محمد افضال ودیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام محکمہ جات سے ایپکا کے شاہین اپنے حقوق کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دھواں چھوڑنے پر 40 گاڑیاں تھانوں میں بند : دو ہزار سے زائد چالان

موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی جعلی چائے کی پتی ملاوٹی دودھ دہی کی فروخت میں اضافہ

گورنمنٹ کالج بوائز اینڈ گرلز کی دیوار 30سال بعدبھی نہ بن سکی

انٹر کالجئیٹ لان ٹینس مقابلے ،پنجاب کالجز کی پہلی پوزیشن

پنجاب کالجز کے تحت انٹرمیں داخلہ پرطلبہ کیلئے ویلکم تقریبات

منشیات عام ملنے پرنشئیوں کے راہوالی میں ڈیرے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ