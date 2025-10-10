ایپکا کا اہم مشاورتی اجلاس ،احتجاج میں شرکت،تالہ بندی کا اعلان
اپنے حقوق کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ،مقررین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایپکا سرگودھا کا اہم مشاورتی اجلاس صدر ایپکا محمد پرویز اختر چوہدری کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں 14اکتوبر کو لاہور میں مطالبات کے حق میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کے سلسلہ میں مختلف امور کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ متفقہ طور پر احتجاج میں بھرپور شرکت اور اس رو ز ڈویژن بھر کے تمام اداروں میں مکمل طور پر تالہ بندی کا فیصلہ کیا گیا ، اس موقع پر محمد پرویز اختر چوہدری ،جنرل سیکرٹری ملک منور اقبال ،رانا محمد حنیف ،چوہدری غلام مصطفے پنجوتھہ ،ملک شاہد محمود ،رانا محمد افضال ودیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام محکمہ جات سے ایپکا کے شاہین اپنے حقوق کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ۔