کمشنر کا ڈپٹی ڈائریکٹرفوڈ کے دفتر ،خدمت مرکز کا اچانک معائنہ

  • سرگودھا
انتظامی امور، حاضری، شکایات کے ازالے ،سروسز کی فراہمی کے معیار کا جائزہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک کے دفتر اور ایک خدمت مرکز کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے دونوں دفاتر میں انتظامی امور، عملے کی حاضری، عوامی شکایات کے ازالے اور سروسز کی فراہمی کے معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دوران معائنہ کمشنر نے ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک کے دفتر میں ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی اور عوامی معاملات کے فوری حل کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شکایات کے اندراج اور ازالے کا نظام مؤثر اور شفاف ہونا چاہیے تاکہ شہریوں کو بلا تاخیر سہولت فراہم کی جا سکے ،بعد ازاں کمشنر جہانزیب اعوان نے ایک خدمت مرکز کا غیر اعلانیہ دورہ کیا جہاں انہوں نے سائلین سے فراہم کی جانے والی خدمات، عملے کے رویے اور انتظامی نظم و ضبط کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے موقع پر عملے کو ہدایت کی کہ عوامی سہولت کو اولین ترجیح دی جائے ۔

 

