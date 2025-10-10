صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکٹرک بسوں کے 4رروٹس پر بس سٹاپ بنانے کی تیاریاں

سٹاپ ضلع کونسل اپنے فنڈز سے تعمیر کروائے گی ،حکومت کا 20روزکا الٹی میٹم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی ہدایت پر انتظامیہ نے الیکٹرک بسوں کے مسافروں کے لئے ضلع سرگودھا کے چار روٹس پر 26 مسافر خانے (بس سٹاپ)بنانے کے لئے اقدامات شروع کر دیئے ہیں اس سلسلہ میں حکومت نے نمونہ ارسال کر دیا ہے شہری حدود میں بنائے جانے والے بس سٹاپ میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیٹیز جبکہ دیہی حدود میں ضلع کونسل اپنے فنڈز سے تعمیر کروائے گی حکومت نے 20روزکا الٹی میٹم دیا ہے شہر میں 47پل قینچی موڑ یونیورسٹی روڈ سیٹلائٹ ٹاؤن چوک ڈاکٹرفیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال چوک کمشنر آفس گل والا چوک اور نوری گیٹ چوک کے قریب بنانے جائینگے جبکہ رہ جانے والے چار روٹس پر الیکٹرک بسیں دوسرے فیز چلائی جائینگی۔

 

