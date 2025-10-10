گندم بوائی، زرعی گریجوایٹس کی خدمات حاصل کرنیکا فیصلہ
گندم ہماری بنیادی غذائی ضرورت ،اس کی بروقت کاشت ناگزیر :کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودہا ڈویژن میں گندم کی بوائی کا ہدف 17 لاکھ 21 ہزار ایکڑ مقررکر کے 136 زرعی گریجویٹس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اس حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیرِ صدارت گندم کی بوائی سے متعلق ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں بتایا گیا کہ رواں سال سرگودہا ڈویژن میں گندم کی کاشت کا مجموعی ہدف 17 لاکھ 21 ہزار ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر، ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس، ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف، ڈائریکٹر زراعت شاہد حسین اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈائریکٹر زراعت نے بتایا کہ گندم کی بوائی کے لیے 136 زرعی گریجویٹس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جو فیلڈ میں کسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس سال نمائشی پلاٹس اور پیداوار پر کسانوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے ۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ڈویژن بھر میں کھادوں اور بیج کی کوئی کمی نہیں ۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم ہماری بنیادی غذائی ضرورت ہے اور فوڈ سکیورٹی کے لیے اس کی بروقت اور بھرپور کاشت ناگزیر ہے ۔