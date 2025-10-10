صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم بوائی، زرعی گریجوایٹس کی خدمات حاصل کرنیکا فیصلہ

  • سرگودھا
گندم بوائی، زرعی گریجوایٹس کی خدمات حاصل کرنیکا فیصلہ

گندم ہماری بنیادی غذائی ضرورت ،اس کی بروقت کاشت ناگزیر :کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودہا ڈویژن میں گندم کی بوائی کا ہدف 17 لاکھ 21 ہزار ایکڑ مقررکر کے 136 زرعی گریجویٹس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اس حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیرِ صدارت گندم کی بوائی سے متعلق ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں بتایا گیا کہ رواں سال سرگودہا ڈویژن میں گندم کی کاشت کا مجموعی ہدف 17 لاکھ 21 ہزار ایکڑ مقرر کیا گیا ہے ۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر، ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس، ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف، ڈائریکٹر زراعت شاہد حسین اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈائریکٹر زراعت نے بتایا کہ گندم کی بوائی کے لیے 136 زرعی گریجویٹس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جو فیلڈ میں کسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس سال نمائشی پلاٹس اور پیداوار پر کسانوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے ۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ڈویژن بھر میں کھادوں اور بیج کی کوئی کمی نہیں ۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم ہماری بنیادی غذائی ضرورت ہے اور فوڈ سکیورٹی کے لیے اس کی بروقت اور بھرپور کاشت ناگزیر ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

13اکتوبر سے انسداد پولیو مہم کا آغاز‘ 6لاکھ بچے ہدف

رائس ملز ایسوسی ایشن بوریوالا کے نومنتخب عہدیداروں کا حلف

سیلابی زمینوں کو کار آمد بنانے کیلئے حکمت عملی شروع ، ثاقب خورشید

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر نے پی پی 269الیکشن کیلئے افسروں سے حلف لیا

ستلج میں سیلابی پانی کی آمد متوقع، ہم تیار ہیں، ڈی سی لودھراں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ