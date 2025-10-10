محکمہ صحت کا اجلاس ،پولیو ،ملیریا اور روبیلا ویکسین مہم کا جائزہ
اجلاس کو ڈینگی کے تدارک کے لیے جاری سرگرمیوں کے بارے بریفنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیرِ صدارت محکمہ صحت کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں صحت عامہ سے متعلق جاری اور آئندہ ہونے والی مہمات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر محمد ریاض، سی ای او ہیلتھ سرگودہا ڈاکٹر سائرہ صفدر اور ڈبلیو ایچ او کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انسدادِ پولیو مہم 13 سے 16 اکتوبر تک ڈویژن بھر میں جاری رہے گی، جس کے دوران 15 لاکھ 57 ہزار 210 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ مزید بتایا گیا کہ ملیریا اور روبیلا ویکسین مہم 17 سے 29 نومبر تک جاری رہے گی، جو 2021 کے بعد دوبارہ شروع کی جا رہی ہے ۔ اس دوران چھ ماہ سے پانچ سال تک کے بچوں کو ملیریا اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی،اجلاس کو ڈینگی کے تدارک کے لیے جاری سرگرمیوں کے بارے بھی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے ہدایت کی کہ رواں ماہ کے تیسرے ہفتے کو انسدادِ ڈینگی ہفتہ کے طور پر بھرپور طریقے سے منایا جائے ۔