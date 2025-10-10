75سالہ خاتون سمیت 3افراد پر تشدد،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پر تشدد واقعات کے دوران ساہی وال میں محمد ایوب نے 75سالہ مریم بی بی کو گھر میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،102جنوبی میں دلاور وغیرہ نے بلال حسن جو کہ میڈیکل کا طالب علم ہے۔۔۔
کو سابقہ رنجش پر راستہ میں روک کر ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے مضروب کر دیا اس دوران ملزمان ویڈیو بھی بناتے رہے اور پولیس آمد پر فرار ہو گئے ،بکھر بار میں دیرینہ عداوت پر محمد محسن وغیرہ درجن سے زائد افراد نے عطاء محمد کو مار مار کر ادھ موا کر دیا، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔