بھاگٹانوالہ اور گردونواح میں ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری دودھ کی فروخت

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ اور گردونواح میں ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری دودھ کی فروخت بلاخوف و خطر جاری ہے ، جہاں متعدد ٹی اسٹالز اور ڈیری فارمز پر ناقص دودھ کھلے عام فروخت کیا جا رہا ہے ۔۔۔

 مقامی شہریوں نے اس صورتِ حال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملاوٹ شدہ دودھ نہ صرف انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے بلکہ مختلف بیماریوں کا سبب بھی بن رہا ہے ۔ بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کی صحت پر اس دودھ کے مضر اثرات فوری طور پر دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ 

 

 

