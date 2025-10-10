نوجوان کی چشمہ جہلم لنک کینال میں چھلانگ لگا کر خود کشی
عرفان کھیڑا کی خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہوسکی ،لاش کی تلاش جاری
خوشاب(نمائندہ دُنیا )تھل کے گاوں چن کے رہائشی نوجوان عرفان کھیڑا نے آدھی کوٹ کے قریب چشمہ جہلم لنک کینال میں چھلانگ لگا کر خود کشی کر لی ، واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو سٹیشن نور پور کا سٹاف موقع پر پہنچ گیا ، متوفی نعش کی تلاش کیلئے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، ابھی تک متوفی کی نعش نہیں ملی اور یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ متوفی عرفان کھیڑا نے اپنی زندگی کے خاتمہ کیلئے یہ انتہائی اقدام کیوں اٹھایا، متوفی کی نعش کی تلاش کیلئے چشمہ جہلم لنک کینال میں جاری سرچ اپریشن میں ریسکیو 1122کی دو ایمرجنسی وہیکلز،ایک موٹر بوٹ اور 10 ریسکیورر حصہ لے رہے ہیں۔