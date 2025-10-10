کار،موٹر سائیکل رکشے میں تصادم،1مسافر جاں بحق،5زخمی
محمد محسن موقع پر چل بسا،اس کابھائی ،ایک خاتون اور 3بچے زخمیوں میں شامل
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوہر آباد مظفر گڑھ روڈ پر ہموکہ موڑ کے قریب تیز رفتار کار اور چنگ چی رکشے میں ہولناک تصادم میں ایک شخص جاں بحق،خاتون اور 3بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے ۔متوفی کی شناخت محمد محسن کے نام سے ہوئی ۔وہ تھل کے گاوں کھاٹوان کا رہائشی تھا اور عارضی طور پر امام دین کالونی چک51ایم بی میں مقیم تھا ۔ ریسکیو 1122کی امدادی ٹیم نے حادثے میں زخمی ہونیوالے متوفی کے بھائی محمد احسن ،ایک خاتون شمشاد بی بی اور تین بچوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا، اطلاعات کے مطابق متوفی محمد محسن اپنے بھائی محمد احسن اور دیگر افراد کے ہمراہ رکشے پر کھاٹواں سے چک 51ایم بی آرہا تھا کہ سڑک پر بکھری ہوئی بجری کے سبب رکشہ بے قابو ہو کر کار میں جا لگا۔