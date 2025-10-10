مسلح افراد کا دن دیہاڑے ڈیزل ایجنسی کے مالک پر تشدد
کار اور 4موٹر سائیکلوں پر آنے والوں نے محمد اعظم پرہنٹروں سے وار کئے
شاہ پور صدر(نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) قصبہ بکھر بار میں مسلح افراد نے دن دیہاڑے ایک ڈیزل ایجنسی کے مالک کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔محمد اعظم ولد محمد بخش نے رپورٹ درج کرائی کہ اس نے چاچڑ روڈ پر ڈیزل ایجنسی بنا رکھی ہے وہ ایجنسی پر بیٹھا تھا کہ دن بارہ بجے کے قریب کار اور چار موٹرسائیکلوں پر سوار ہو کر مہر محمد محسن ، محمد حسن ، محمد عرفان ، زری ، محمد حماد ، محمد احتشام ، محمد تصور عرف گیڑو معہ پانچ نامعلوم افراد ہنٹروں اور سوٹوں سے مسلح ہو کر آ گئے اور اسے للکارتے ہوئے اس پر تشدد شروع کر دیا ۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر ہنٹروں کے وار کئے ، اس دوران ملزمان نے بکھر بار روڈ بند کر دی اور اسے للکارتے ہوئے تشدد کا نشانہ بناتے رہے ۔ ریاض ولد اللہ بخش، اصغر حیات نے ملزمان کی منت سماجت کرکے اس کی جان چھڑائی وجہ عناد یہ بتائی گئی ہے کہ چند روز قبل مضروب کا بیٹا اور بھتیجا ملزمان کے ڈیرہ کے پاس سے گذر رہے تھے جن پر ملزمان نے فائرنگ کی تھی جس کی درخواست مضروب نے پولیس تھانہ شاہ پور کو دی تھی جس کا ملزمان کو رنج تھا ۔ اسی رنجش میں ملزمان نے اس پر دھاوا بول کر شدید زخمی کر دیا۔