بھکر میں 13 سے 16 اکتوبر تک پولیو مہم کے انتظامات فائنل
365,862 بچے حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف،1500 ٹیمیں تشکیلپولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تمام محکمے مربوط انداز میں کام کریں،ڈپٹی کمشنر
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ضلعی انسدادِ پولیو کمیٹی کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ضلعی امن کمیٹی کے ممبران، سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ،ضلعی و تحصیلی افسرانِ صحت، پولیس افسران اور متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھکر میں 13 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک جاری رہنے والی پولیو مہم کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔مہم کے دوران 365,862 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جس کے لیے 1500 ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا کہ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تمام محکمے مربوط انداز میں کام کریں۔انہوں نے محکمہ پولیس کو ہدایت کی کہ پولیو ٹیموں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ انہیں فیلڈ میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے لازماً پلوائیں کیونکہ یہ ان کے بچوں کی صحت اور مستقبل کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔