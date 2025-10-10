صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار )ایلیمنٹری سکول بھوجی کوٹ میں اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلباء، والدین، اساتذہ اور اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا۔۔۔

، جس کے بعد طلبہ نے ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے تقاریر اور ملی نغمے پیش کئے ہیڈ ٹیچر مدرسہ فیضان علی گوندل نے اپنے خطاب میں کہا کہ اساتذہ قوم کے معمار اور طلبہ کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کا دن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں میں اساتذہ کی محنت اور رہنمائی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ۔

 

