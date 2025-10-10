صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر اور ڈی سی نے پولیو مہم کا 3روز قبل افتتاح کر دیا

  • سرگودھا
قبل ازوقت افتتاح کا مقصد شہریوں کو احساس ذمہ داری دلانا ہے ، جہانزیب اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال ( ڈی ایچ کیو) میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا پیشگی افتتاح کر دیا۔ یہ افتتاح مہم کے آغاز سے تین روز قبل کیا گیا تاکہ عوام میں آگاہی اور ذمہ داری کا احساس اجاگر ہو، والدین اس قومی مہم کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو قطرے پلانے کے لیے تیار رہیں۔ کمشنر سرگودہا نے کہا کہ مہم سے چند دن پہلے اس کی شروعات کا مقصد صرف رسمی کارروائی نہیں بلکہ لوگوں کو سنسٹائز کرنا اور انہیں اپنی معاونت و ذمہ داری کا احساس دلانا ہے تاکہ مہم کے دوران کوئی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے ،ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمام ٹیموں کو مکمل معاونت اور سکیورٹی فراہم کی گئی ہے ۔ مانیٹرنگ کا نظام فعال رکھا گیا ہے تاکہ مہم کے ہر مرحلے پر کارکردگی کو جانچا جا سکے ۔ 

 

