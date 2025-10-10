صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اہم تقریب ،28دسمبر کو الیکشن کا اعلان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ایک اہم تقریب ، پریس کانفرنس سرگودھا پریس کلب میں منعقد ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چوہدری قربان علی گجر نے کہا کہ ہمارا مقصد ڈیلرز کے ووٹ سے قیادت کا انتخاب ہے اور۔۔۔

اس مقصد کے حصول کے لیے اب ہمارے ساتھ چھ سو کے قریب پراپرٹی ڈیلرز ہیں،سیف الرحمن ڈوگر نے کہا کہ سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز کے ہر دو سال بعد غیر جانبدارانہ و منصفانہ الیکشن منعقد کرائے جائیں گے اور اس مقصد کے حصول کے لیے چھ رکنی الیکشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے ۔،میاں سرفرازنے کہا کہ ہم سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ہیں 28دسمبر کو پولنگ کرائی جائے گی۔ جس میں ہر ووٹر ایک ہی ووٹ صرف پینل ووٹ کاسٹ کر سکے گا۔

 

