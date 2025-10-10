صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

  • سرگودھا
عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

آ نکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں حفاظت کرنے چاہیے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل

میانوالی (نامہ نگار )عالمی یو م بصارت کے موقع پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار کا انعقادکیا گیا جس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان احمد لون تھے ۔ اس موقع پر میں خصوصی بچوں نے بینائی کی اہمیت اور آنکھوں کی حفاظت کے موضوع پر خوبصورت خاکے پیش کئے ، سیمینار سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان احمد لون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آ نکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور معجزہ ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنے چاہیے ۔ انھوں نے کہا کہ اس دن کی مناسبت سے لوگوں اور خصوصاً بچوں کو آنکھوں کی اہمیت سے متعلق آگاہی فراہم کرنی چاہیے ۔ تقریب میں اے ڈی سی جی نے بصارت کے موضوع پر تقاریری مقابلہ میں نمایاں پوزیشن ہولڈرز خصوصی بچوں میں انعامات تقسیم کئے ۔ ۔ 

 

 

